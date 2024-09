Wenn Helfer beschimpft und bei ihrer Arbeit behindert werden

Ein Feuerwehrmann, ein Sanitäter, ein Bergretter sowie ein Busfahrer und eine Pflegerin berichten von ihren Erfahrungen mit undankbaren, rücksichtslosen, teils auch aggressiven Menschen. Wenn Sensationslust zur Gefahr wird Was in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni des letzten Jahres geschah, beschäftigt Sebastian Muska und seine Kameraden bis heute. Die Werkshalle einer Tischlerei in Taufkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) stand in Flammen. 250 Feuerwehrleute waren zum Teil bis in