Ist der Hype um Harry Potter gerechtfertigt?

Entzaubert

Wir schreiben das Jahr 1997 und ich stürze mich wie gefühlt der Großteil der an Belletristik interessierten Welt in das Buchabenteuer über diesen Zauberlehrling namens Harry Potter. Ich weiß nicht mehr, was aus meinem damaligen Leseexemplar geworden ist, kann mich aber noch gut daran erinnern, dass ich es nach knapp 100 Seiten gelangweilt weggelegt habe. Nichts für mich, diese weltumspannende Bücherreihe! Wobei ich für jeden, der sie liest, Verständnis und für J. K. Rowling große Bewunderung aufbringe. Ich bin halt der bodenständige Romantiker, der Realist, der immer wieder fasziniert von gut gemachten Filmen oder Büchern ist, deren Grundlage Nachvollziehbares, also „wahre Begebenheiten“ sind.