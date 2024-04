Pro & Contra: Öffi-Durchsagen vom Computer statt vom Sprecher?

CONTRA

Vor allem künstlich

Die neue Stimme, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Linz den „next stop“ durchsagt, ist das Produkt einer Maschine. Sie beweist, dass KI – besonders bei Sprachausgaben – viel mehr künstlich als intelligent ist. Künstliche Intelligenz kann vieles und ist in vielen Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft enorm hilfreich. Aber leider kann die KI die Linzer Straßennamen nicht richtig betonen. Zum Beispiel, wenn man an der „Fer-Die-nand-Markl-Straße“ aussteigt. Auch das Umsteigen zur „Lienje Hundertzwanzich“ klingt seltsam und ein bisschen „piefkinesisch“. Da wäre sogar ein Meidlinger „L“ vertrauter.

Auch dass bisherige Orte von Interesse wie das Lentos Kunstmuseum nun auf einmal nicht mehr erwähnt werden, ist gewöhnungsbedürftig.