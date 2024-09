Brutaler Wetterumschwung zur Weinlese 2024 – ein Zwischenbericht

Die meisten Winzer im Donauraum stehen im Moment bei der Hälfte der diesjährigen Weinlese. Diese wurde jedoch mit Donnerstag vergangener Woche je unterbrochen. Emsiges Treiben herrschte noch bis Mittwoch. Alle verfügbaren Kräfte (und Maschinen) waren im Einsatz, um die vollreifen Trauben, speziell beim Grünen Veltliner, in den Keller zu bringen. Dann kamen die Wassermassen. Die Folgen sind leidlich bekannt und neben den überfluteten Weingärten wurden einige Trockensteinmauern in den Steillagen der Wachau und im Kremstal unterspült und es kam zu gefährlichen Abrutschungen.

Zum Teil konnten die stark ausgetrockneten Böden und Stöcke das Wasser gut aufnehmen und überraschender Weise kam es in manchen Lagen zu wenigen Schäden an den Trauben. Ein Umstand, der dem starken Wind geschuldet ist und speziell den lockerbeerigen Trauben zum Vorteil gereichte. Andererseits wurden viele Stöcke durch den starken Wind regelrecht entblättert und die Trauben hängen ziemlich hilflos am Stiel. Ebenso ist ein Absinken der Zuckerwerte zu erwarten.

Alles entscheidend werden die kommenden Tage sein. Unisono wünschen sich alle Winzer kühle Temperaturen, Trockenheit und frischen Wind. Damit können zum einen die Trauben austrocknen, die Stöcke aus dem Stresszustand kommen und man hofft auf keine zu warmen Grade. Da würde dann die Pilzgefahr rasant ansteigen. Es werden wohl schwierige Entscheidungen werden: Notlese ab Mittwoch oder cool bleiben und auf eine Erholung in den Weingärten hoffen? Da sich die Situation bei wenigen Kilometern Distanz extrem unterschiedlich darstellt, wird es wohl sehr individuell entschieden werden. Halten wir die Daumen, dass es allen Winzern gelingt, gutes Traubenmaterial nach Hause zu bringen und wir uns trotz allem auf einen guten Jahrgang freuen können.

Autor Hans Stoll Hans Stoll