Lukas Schiefermair – ein oberösterreichischer Winzer mit Leib und Seele

2013 ist im Hause Schiefermair die Entscheidung gefallen, dass der jüngste Spross der Familie sich dem Thema Weinbau widmet. Begonnen hat der Absolvent der Klosterneuburger Weinbauschule gerade mal mit 0,3 Ha. Schwere Lehmböden mit guter Wasserhaltekraft in Südlagen wurden auserwählt. Mit den Rebsorten Gelber Muskateller, Weißburgunder und Müller-Thurgau, die zu einem Gemischten Satz verarbeitet wurden, fiel der Startschuss. Heute werden bereits 6 Ha Weingärten bewirtschaftet und einige Sorten sind dazugekommen.

Grüner Veltliner gefällt

Besonders gefällt dabei der Grüne Veltliner des aktuellen Jahrgangs. Sehr gelbfruchtig nach Birne und Apfel mit dezenter Würze und einer erfrischenden Säure-Extrakt-Alkoholholstruktur ist die heimische Leitsorte ein universeller Begleiter. Im Vorjahr, zur Hochzeit des jungen Winzers, stellte sich ein kleines Eichenfass ein, welches vom 2023-er Jahrgang mit einer spannungsgeladenen Cuvée aus Grüner Veltliner, Weißburgunder und Chardonnay befüllt wurde. 6 Monate durfte die Cuvée im kleinen Fass schlummern und kann nunmehr als Cuvée Credo genossen werden.

Das Portfolio des Genusshofes (ein wahres Genusszentrum mit entzückendem Gartenhäuschen, attraktivem Festsaal und top ausgestatteten Zimmern) wird sich beim Thema Wein zeitnahe erweitern: Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und Blauer Wildbacher stehen in den Startlöchern. Letzterer ist für den Winzer mit Leib und Seele eine ausdrucksstarke Sorte, mit der er alle Stückerl spielen will: Als Cuvéepartner, Rosé oder auch als gleichgepresster Blanc de Noir.

Mittelfristig will Lukas die Kooperationen in unserem Bundesland fördern, um allgemein einen optimalen Marktauftritt zu erreichen. Sein persönliches Winzerziel ist es, in Österreich zu den anerkannten Weinbaubetrieben zu zählen. Schön, dass wir „vor der Haustüre“ so etwas haben!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper