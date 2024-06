Birgit und Gloria Eichinger: Erfolgreiche Kamptaler Wiederholungstäterinnen

Beim "Decanter World Wine Award 2024" in der Themsemetropole gelang es den Winzerinnen wiederum, begehrte Medaillen einzusammeln.

Bei diesem weltweit renommierten Award entscheidet eine 240-köpfige Jury, bestehend aus anerkannten Weinexperten, wie Master-Sommeliers und "Masters of Wine" aus 33 Ländern, über Platinum-, Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Wie üblich werden alle Weine mittels Blindverkostung bewertet.

Wenn dann von mehr als 18.000 eingereichten Weinen drei Produkte aus dem Strasser-Weingut der Eichingers vorne mit dabei sind, ist das mehr als ein tolles Aushängeschild für den heimischen Wein auf internationaler Bühne.

97 von 100 möglichen Punkten erzielte dabei der 2022 Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Zöbinger Grub (Platin). Mit Gold belohnt (mit je 95 von 100 Punkten) wurden jeweils der 2022 Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Kammerner Lamm und der Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Strasser Gaisberg.

Der Kamptaler Vorzeigebetrieb der Strasser-Weinbaufamilie verfügt über 15 Hektar Weingärten unter anderem in den besten Lagen wie Heiligenstein, Gaisberg und Lamm. In 24 Ländern können die Weinliebhaber Eichinger-Weine genießen. Und was nationale und internationale Erfolge angeht: Da kommt sicher noch mehr.

Autor Hans Stoll Hans Stoll