Lions Club Schärding-Pramtal: Genussreicher Jubiläumswein und soziale Verantwortung

Winzer Anton Waldschütz aus Sachsendorf im Weinbaugebiet Wagram hat seinen Grünen Veltliner Wagram DAC Gebietswein dazu beigesteuert. Ein hochprämierter Preis/Leistungswein der vom führendem heimischen Fachmagazin als bester Gebietswein eingestuft wurde. Geprägt ist der edle Tropfen vom typischen Wagramer Terroir. Strahlendes Grüngelb begrüßt den Weingenießer im Glas und begegnet ihm mit dem typischen Veltlinerpfefferl und begleitenden Kernobstaromen. Ein überzeugendes Zusammenspiel von erfrischender, gut eingebundener Säure mit viel Frucht und komplexer Extraktdichte macht Appetit auf den nächsten Schluck, bestens strukturiert bis zum beeindruckenden Nachhall.

Dekoriert ist der Wein ist mit dem Club Logo der Schärdinger Lions und kostet knapp unter € 10,00. Darüber hinaus wird der Wagramer Gebietsvertreter auch in vielen regionalen Gastronomiebetrieben und in der Vinothek Vinum angeboten. Mit jeder konsumierten Flasche wird ein Teilbetrag für soziale Zwecke, völlig unbürokratisch für unschuldig in Not geratene Menschen zur Verfügung gestellt. Ein Aktion, die neben dem Weingenuss auch ein Zeichen der Solidarität und des Engagements in der gesellschaftlichen Verantwortung beweist. Bereits ausgeliefert, zeigt sich, dass der sortentypische Veltliner bestens von vielen Konsumenten angenommen wird. OÖN Leser können diesen Wein im November über die beliebte Weinseite der OÖNachrichten beziehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hans Stoll Hans Stoll