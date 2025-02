Ein Blick in die Weingeschichte: Warum eine Bouteille Wein 0,75 Liter fasst

In dieser Ära war Bordeaux nicht nur ein Zentrum des Weinhandels, sondern auch ein Ort, an dem Geschichten von Leidenschaft und Tradition lebendig waren. Von 1154 bis 1453 gehörte dieses wunderschöne Weinbaugebiet zum britischen Königshaus, was nicht nur die wirtschaftliche Verbindungen zwischen Frankreich und England auf besondere Weise stärkten.