Tickets für die Große Konzertnacht im Rahmen des Ars Electronica Festivals 2020 gewinnen!

Nicht trotz, sondern wegen Corona findet die Ars Electronica 2020 statt und bricht von 9. bis 13. September zur Reise um die Welt auf.

Erstmals lädt das Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft nicht nur nach Linz, sondern an 120 Destinationen rund um den Globus. Auf dem Programm steht nichts weniger als eine Vermessung der ‚neuen‘ Welt, die sich um soziale, ökologische, technologische und politische Visionen für unser Leben nach – bzw. mit – Corona dreht.

Von Tokio über Johannesburg bis nach L.A. laden Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Entwickler*innen und Aktivist*innen zur Auseinandersetzung mit unserer Zukunft. Hunderte Ausstellungen, Lectures, Talks und Workshops werden angeboten und richten sich zunächst an das jeweilige lokale Publikum – „Stay Home, Stay Safe“. Via Streams, Chats, Blogs, Social Media und Mozilla Hubs verknüpft Ars Electronica all das zu einem Online-Festival, das, der Pandemie zum Trotz, ein einmaliges Forum für Menschen aus aller Welt sein will.

Die OÖNachrichten verlosen 5x2 Tickets für die Große Konzertnacht am 11.9.2020 im Rahmen des Ars Electronica Festivals.

Das Gewinnspiel läuft bis 28. August 2020. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/Datenschutz.