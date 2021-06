Pandemie: Die Mehrheit der Österreicher lebt nun bewusster

Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind bei der Mehrheit der Österreicher gerade aufgrund der Covid-Pandemie noch weiter in den Fokus gerückt. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK. Regionalität und bewussteres Leben, Handeln und Denken seien stärker in den Vordergrund gerückt. Für 66 Prozent der Befragten hat die Pandemie "etwas in ihnen bewegt".

Die größten Sorgen bereiten den 500 online befragten Personen nach wie vor Corona und die Gesundheit. Auf Platz drei des Sorgenbarometers folgt der Klimawandel, Platz fünf nimmt der Umweltschutz ein. "Insgesamt stellt das Thema globale Erwärmung die am schnellsten wachsende Sorge seit 2015 dar und ist ganz besonders bei der jüngeren Generation stark präsent", sagt Studienautorin Anna Kulnig von der GfK.

Nachhaltigkeit sei durch Corona noch wichtiger geworden: 38 Prozent sagen, dass dieses Thema eine große Rolle für sie spielt, 42 Prozent behaupten zumindest, dass diese ihnen sehr wichtig ist – an nur zwei Prozent der Befragten geht dieses Thema spurlos vorüber. Laut Kulnig gibt es auch Beispiele, die zeigen, dass zwischen Ansichten und dem tatsächlichen Handeln oft eine Lücke klafft. So sagen 50 Prozent der SUV-Fahrer, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie der Umwelt schaden.