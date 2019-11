Wo Anleger trotz Nullzinsen eine Rendite erzielen

Wie könnte sich die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten entwickeln? Was glänzt außer Gold noch? Was gilt es bei Immobilien zu beachten? Was können die heimischen Börsekonzerne? Welche Fallen müssen Sparer bei der Geldanlage meiden? Antworten auf diese und viele andere Fragen bekommen Sie beim diesjährigen Geldtag morgen, Freitag, in den Promenaden Galerien.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr laden die OÖNachrichten heuer zum zweiten Mal in die Promenaden Galerien, um sich dem Thema Geldanlage in Zeiten von Nullzinsen zu widmen.

13.30 bis 14.20 Uhr: Die Weltwirtschaft 2020 mit Teodoro Cocca (Uni Linz), Stefanie Huber (Sparkasse Oberösterreich) und Franz Weißl (Oberbank)

14.30 bis 15.20 Uhr: Was glänzt außer Gold noch? Es diskutieren und informieren Andreas Fellner (Partner Bank), Michael Gadinger (Vienna Insurance Group), Andrea Lang (Münze Österreich), Manfred Pammer (Athos Immobilien)

16.00 bis 16.50 Uhr: Investieren zu Hause – die Vorstandschefs der Börsekonzerne Lenzing, FACC, Amag und Palfinger stellen sich vor und analysieren gemeinsam mit Heinrich Schaller (Raiffeisenlandesbank)

17.00 bis 17.50 Uhr: Tipps und Tricks für Anleger geben Andreas Mitterlehner (Hypo OÖ), Helmut Nuspl (Schoellerbank), Christoph Wurm (VKB-Bank) und Ulrike Weiß (AK-Konsumentenschutz).

Von 15.30 bis 16.00 Uhr wird der Blonde Engel das Programm mit Liedern auflockern.

