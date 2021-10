Immobilien: Alles rund um Kaufen, Erben, Schenken

13 bis 13.45 Uhr: "Es bleibt alles in der Familie: Heiraten und Scheiden, Schenken und Erben."

14 bis 14.45 Uhr: "Preisfrage: Wer kann sich Wohnen noch leisten?"

15 bis 15.45 Uhr: "Die Kostenfallen bei Finanzierung und Steuern."

Sie können persönlich in den Linzer Promenaden Galerien oder online via www.nachrichten.at (ohne gesonderten Anmelde-Link) dabei sein. Besucher können auch persönliche Beratungstermine bei zehn Notaren in Anspruch nehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen an wirtschaft@nachrichten.at zu schicken. Diese werden anonymisiert in der Diskussion erörtert. Ein 3-G-Nachweis (PCR-Test) ist zu erbringen. Anmeldungen (nur wenn Sie physisch an der Veranstaltung teilnehmen) bitte unter notare-immotag.at.