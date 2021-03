Größter Auftrag der Firmengeschichte für TGW

Der Logistikspezialist TGW hat den bisher größten Auftrag in der 52-jährigen Unternehmensgeschichte an Land gezogen. In Kansas City im US-Bundesstaat Missouri baut das Marchtrenker Unternehmen ein Verteilzentrum für Urban Outfitters. Der US-Mischkonzern verkauft Kleidung, Kosmetika und Haushaltswaren, betreibt in den USA, in Kanada und in Europa mehr als 200 Filialen und setzte zuletzt rund vier Milliarden US-Dollar um. Zielgruppe sind vor allem junge Erwachsene.

Das Auftragsvolumen liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, eine genaue Zahl nennt TGW wegen einer Vertragsvereinbarung mit Urban Outfitters nicht. Für den US-Konzern baut die TGW derzeit bereits ein Verpackungszentrum in Großbritannien.

Der geplante Neubau in den USA soll bis 2023 fertig werden, auf einer Fläche von umgerechnet elf Fußballfeldern stehen und damit etwa drei Mal so groß wie jener in Großbritannien werden, heißt es auf OÖN-Anfrage.

"Solche Großprojekte möchten alle. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Urban Outfitters mit unserer intelligenten, hochautomatisierten Lösung überzeugen konnten. Das ist ein weiterer wichtiger Wachstumsschritt in Nordamerika", sagt TGW-Konzernchef Harald Schröpf.

Zum Einsatz kommt in den USA das von TGW entwickelte FlashPick-System. Damit ließen sich Online- und Filialbestellungen effizient verknüpfen, heißt es. Zum System gehören auch mehrere Kilometer Fördertechnik sowie vollautomatische Roboter.

400 neue Mitarbeiter gesucht

Von der Corona-Pandemie spüre TGW nichts, sagt ein Unternehmenssprecher. "Unsere Geschäfte laufen nach Plan." Kurzarbeit sei kein Thema. Die Logistik-Gruppe sucht, wie berichtet, 400 neue Mitarbeiter, davon etwa die Hälfte in Österreich. Spezialisten für Software, Projektmanagement und Steuerung werden benötigt.

Die TGW, 1969 in Wels gegründet, hat weltweit rund 3700 Mitarbeiter und setzte im abgelaufenen Jahr 835,8 Millionen Euro um. Der Firmenname leitet sich von "Transportgeräte Wels" ab. (rom)