Werbebranche fast wie vor der Krise

An erster Stelle kommt auf Basis des Bruttowerbeaufkommens die Printwerbung mit einem Zuwachs von 5,5 Prozent. Die Ausgaben im Fernsehen erzielten ein Plus von 40 Prozent. Die Radiowerbung verzeichnete Zuwächse. Ganz stark profitiert hat die Onlinewerbung, großer Verlierer ist das Kino. Für das zweite Halbjahr wird ein Plus von sieben Prozent erwartet.

Beim Ranking der Konzerne, gereiht nach Bruttowerbewert, führt Lutz vor Rewe und Spar. Dahinter folgen Kika/Leiner, Hofer und Procter & Gamble.