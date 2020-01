Übernahmen trieben Umsatz bei Möbelkonzern XXXLutz

Möbel Pfister, sechs Interio-Standorte in der Schweiz, eine 50-Prozent-Beteiligung an Möbel Roller sowie 22 Kika-Einrichtungshäuser in Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei: Der Übernahmehunger der XXXLutz-Gruppe war im vergangenen Jahr groß. Das und eine „Preisoffensive“ ließen den Gruppenumsatz von 4,4 Milliarden Euro auf 5,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern heute, Donnerstag, in einer Aussendung mitteilte.

Die Anzahl der Einrichtungshäuser stieg um 60 auf mehr als 320 in zwölf europäischen Ländern, die Mitarbeiterzahl von 22.200 auf 25.700.

Auch heuer hat der Möbelkonzern einiges vor: Wie berichtet, stehen die Markteintritte für Mömax in Polen und in der Schweiz bevor. „Die osteuropäischen Kika-Einrichtungshäuser werden im Laufe des Jahres auf XXXLutz umgebrandet“, wird Unternehmenssprecher Thomas Saliger in einer Aussendung zitiert. Zudem sollen 14 neue Einrichtungshäuser eröffnet und die Geschäfte in Lauterach und Eugendorf bei Salzburg ausgebaut werden.

Umweltschützer gegen Zentrallager

Ungemach droht dem Unternehmen unterdessen beim geplanten Zentrallager in Zurndorf im Burgenland. Umweltschützer von „Alliance for Nature“ haben bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See Anzeige erstattet. Die Naturschutzorganisation begründet dies damit, dass die Bauarbeiten am 222.000 Quadratmeter großen Areal fortgesetzt würden, obwohl man Beschwerde gegen die naturschützbehördliche Bewilligung erhoben habe.