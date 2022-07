Sprit-Engpass in Ostösterreich

Im Burgenland, in Niederösterreich und Wien seien die Tanklager zum Teil leer geräumt, in Oberösterreich und den westlichen Bundesländern sei die Situation besser.

Man habe "derzeit keine Versorgungsknappheit", sagt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Bisher habe die OMV die Ausfälle nach dem Raffinerie-Unfall kompensiert, sagt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Laut Gewessler ist zurzeit auch nicht geplant, weitere Ölreserven freizugeben – man beurteile die Situation aber jeden Tag neu. Dass Tempo 100 auf der Autobahn bevorstehen könnte, wurde nicht bestätigt.

Eine weitere beunruhigende Meldung erreichte gestern die Öffentlichkeit: Kasachstan muss auf russisches Geheiß den Öl-Export über ein Terminal im Schwarzen Meer einstellen. Über dieses Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk fließen 80 Prozent des aus Kasachstan exportierten Öls – Kasachstan hat keinen eigenen Zugang zu den Weltmeeren. Für Österreich ist die Ex-Sowjetrepublik mit Abstand das wichtigste Bezugsland von Erdöl. 2020 stammten 36,6 Prozent aller Rohölimporte von dort. Trotz des gerichtlich angeordneten Stopps für den Öltransit von kasachischem Öl Richtung Westen fließen Insidern zufolge bisher weiterhin Öl-Exporte vom Terminal des Betreibers CPC.

"Wenn das ein Stillstand mit fadenscheiniger Begründung ist, ist das ein weiteres Ausrufezeichen Putins gegen Europa", sagt Zierhut. Da Erdöllieferungen eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Monaten haben, sollte es gelingen, in dieser Zeit Ersatz aufzutreiben.

Die derzeitige Energiekrise sei ein Zeichen für schwere Verwerfungen der Logistikketten, die politisch verursacht wurden. Eine Reparatur der Lieferströme dauere ein bis zwei Jahre, das betreffe Erdöl wie Erdgas. Daher müsse man sofort beginnen, die Eigenproduktion in Österreich freizugeben und die Möglichkeiten der OMV für die Gasexploration in Rumänien zu nutzen. Die Pipeline, die es dafür brauche, sei in zwei bis drei Jahren gebaut, sagt Zierhut.