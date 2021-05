"Seilbahnen sind sicherstes Verkehrsmittel des Landes"

Nach dem Seilbahnunglück in Italien stellen sich viele Österreicher die Frage, wie es um die Sicherheit der heimischen Seilbahnen bestellt ist. Branchenvertreter beschwichtigten gestern, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Salzburg. "Die strengen Auflagen und ein engmaschiges Sicherheitsnetz machen die Seilbahn zum sichersten Verkehrsmittel des Landes, deutlich vor Luftfahrt, Schiene und Schifffahrt", sagte Franz Hörl, Fachverbandsobmann in der Wirtschaftskammer.

Zur Seilbahnwirtschaft gehören in Österreich 253 Unternehmen mit 125.900 Mitarbeitern. Die Kassenumsätze lagen in der Vorsaison bei 1,4 Milliarden Euro, 2018/19 waren es 1,5 Milliarden Euro. 85 Prozent der Erlöse werden im Winter mit Skifahrern erzielt.

Dass der Vorfall in Italien die Lust der Österreicher aufs Seilbahnfahren im Sommer hemmen könnte, glaubt man in der heimischen Branche nicht. "Wir sind im internationalen Vergleich mit vielen neuen Anlagen ausgestattet. Allein in der vorigen Wintersaison haben die Unternehmen rund 150 Millionen Euro in Sicherheit, Qualität und Komfort investiert", sagt Hörl. Menschliche Fehler könne man aber nie ausschließen.

Jede Anlage sei jährlich einer Hauptrevision zu unterziehen. Darüber hinaus gelte die Überprüfung nach der Seilbahnprüfungsverordnung, die sich in wiederkehrende und ergänzende Prüfungen gliedere. Trete ein Mangel hervor, der den Betrieb gefährden könne, müsse das Unternehmen den Seilbahnbetrieb sofort einstellen, erklärte Christian Felder, Vorsitzender des Technikerkomitees der Seilbahnwirtschaft. Erst wenn es grünes Licht der Behörden gebe, sei die Inbetriebnahme wieder erlaubt. Regelmäßig überprüft würden auch die Seile.

Ärger über 50-Prozent-Regelung

Wirtschaftlich blicken die Betreiber der heurigen Sommersaison optimistisch entgegen. Die Rückgänge von einem Fünftel bei Ersteintritten, Beförderungen und Kassenumsätzen sollen rasch aufgeholt werden. "Das Bedürfnis nach Natur ist größer geworden", sagte Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen im Pinzgau.

Ein Dorn im Auge sind der Seilbahnwirtschaft die derzeit gültigen Begrenzungen im Reiseverkehr und Kapazitätsbeschränkungen in den Gondeln wegen der Coronakrise. "Wir sind öffentlicher Verkehr, bei Bus und Bahn gibt es auch keine 50-Prozent-Regelung bei der Befüllung", ärgert sich Erich Egger, Sprecher der Salzburger Seilbahnen. Mit der FFP2-Maskenpflicht hätten sich die Touristen mittlerweile hingegen gut arrangiert.