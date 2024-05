Integration in den Arbeitsmarkt: „Ohne Deutsch geht es nicht“

ie Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt ist eine große Herausforderung: Ausländer sind im Schnitt doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen wie Inländer. 2023 betrug die Arbeitslosigkeit in Österreich im Schnitt 5,3 Prozent, bei den Nicht-Österreichern waren es 9,6 Prozent. Eine Diskrepanz gibt es bei der Erwerbsquote zwischen ausländischen Männern und Frauen: Aus der Gruppe jener Menschen, die 2015 nach Österreich gekommen waren, waren nach sechs Jahren nur 22 Prozent der Frauen, aber 65 Prozent der Männer erwerbstätig.



Wie die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt gelingen kann, war Thema bei der Integrationskonferenz des Landes Oberösterreich, die gestern in Linz stattfand und unter dem Motto „Arbeit schafft Perspektive“ steht.



„Das Niveau der Deutschkenntnisse korreliert mit der Erwerbsquote“, sagte VP-Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. Bei Personen mit guten Deutschkenntnissen liege die Quote bei 72,4, bei jenen mit mangelnden Deutschkenntnissen nur bei 40,5 Prozent. Daher habe man das Deutschkurs-Angebot massiv ausgebaut und eine Deutschpflicht in der Sozialhilfe eingeführt.



„Ohne Deutsch geht es nicht“, sagte Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice. Nach vielen Jahren Krieg sei zum Teil keine Alphabetisierung vorhanden. Menschen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, vor allem Syrer, die ein bestimmtes Deutschniveau aufweisen, könnten bereits während des laufenden Verfahrens vom AMS vermittelt werden. Bei allen anderen vermittelt das AMS ab Zuerkennung des Schutzstatus.

Da die Anerkennung von formal erworbenen Qualifizierungen zeitintensiv sei, werde seit Jahresbeginn erhoben, welche sonstigen Kompetenzen eine Person mitbringt. So soll eine frühzeitige Vermittlung sichergestellt werden.

"Frauen haben unglaublich viel Potenzial und Kraft"



Um mehr Frauen mit Migrationshintergrund in Beschäftigung zu bringen, starten Land und AMS etwa das Projekt „Nachbarinnen OÖ“: Gut integrierte Frauen sollen ihre Landsfrauen an der Hand nehmen und ihnen beim Ankommen helfen. Geplant sind Bildungsmaßnahmen sowie im Anschluss ein gefördertes Dienstverhältnis.



„Frauen haben unglaublich viel Potenzial und Kraft. Aber wir müssen sie aufklären, welche Rechte sie haben“, sagte Autorin Natalie Amiri, ehemalige ARD-Korrespondentin in Teheran. Frauen seien ein wichtiges Vorbild für ihre Kinder.



Die grüne Integrationssprecherin Ines Vukajlovic forderte in einer Aussendung, den Arbeitsmarkt auch für Asylwerber zu öffnen und Jobvermittlung umfassender zu sehen.

AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt, Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, Autorin Natalie Amiri (v.l.) Bild: Denise Stinglmayr

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl