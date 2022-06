ÖBAG: Günther Ofner ist neuer Aufsichtsratschef

Er wurde gestern in der Hauptversammlung bzw. der folgenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung gewählt und folgt Helmut Kern.

In der Hauptversammlung wurde auch die Dividende fixiert, die von ÖBAG-Beteiligungsunternehmen wie OMV, Telekom und Post sowie Verbund an den Staat fließt. Für das Jahr 2021 gibt es 766 Millionen Euro Dividende, für 2020 hatte die Staatsholding 653 Millionen Euro an Dividenden ausgeschüttet. Es gibt also ein Plus von 17 Prozent.