Marketingforum: So inszenieren sich Firmen richtig

Sie müssen ihre Inhalte nicht nur entwickeln, sondern ihren Kundengruppen auch entsprechend kommunizieren

Doch wie werden sich Organisationsstrukturen und -prozesse unter dem Einfluss der Computerisierung und der Digitalisierung weiter verändern? Wie müssen sich Marketing und Kommunikation an Prozesse anpassen, um künftigen Entwicklungen zu entsprechen?

Diesen und anderen Fragen werden fünf Referenten beim Marketing Forum in Linz am 17. Oktober nachgehen. Zu den Vortragenden zählen Stephanie Bauer (voestalpine), Entertainment-Story-Experte Markus Gull, Medien- und Kommunikationsberater Stefan Illek, Christoph Moss (Experte für Newsroom-Organisation) und Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident des Club of Rome.

Mehr auf marketingclub-linz.at

