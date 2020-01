Livestream: A1 startet sein 5G-Netz

Er ist derzeit in Österreich nur ein punktuelles Vergnügen in Ballungsräumen und Testgebieten: Der neue Mobilfunkstandard 5G soll das superschnelle Internet bringen sowie für einen BIP-Anstieg und mehr Jobs sorgen, erwarten die Befürworter. Die Gegner sorgen sich um gesundheitliche Risiken und neue Handymasten.

5G soll das Surfen im Internet etwa bis zu 100 Mal schneller machen als der derzeitige LTE-Standard. Außerdem werden damit industrielle Anwendungen für die Kommunikation zwischen Maschinen möglich, etwa beim autonomen Fahren, wenn die Fahrzeuge in Echtzeit mit Ampeln und untereinander kommunizieren können. Derzeit wird der neue Mobilfunkstandard erst von Magenta und Hutchison/Drei in einigen Ballungsräumen angeboten.

A1 startet in Kürze und präsentiert am Montag alle Details dazu in einer Pressekonferenz. Neben A1-CEO Marcus Grausam und Telekom-CEO Thomas Arnoldner werden auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck anwesend sein. Wir übertragen live ab 10:30 Uhr:

