Gedämpfter Optimismus in Gewerbe und Handwerk

Die Geschäftslage sei im 2. Quartal zufriedenstellend, wenngleich bei weitem nicht mehr so positiv wie im vergangenen Jahr gewesen, sagt Michael Pecherstorfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Er stützt sich auf einen Konjunkturbericht der KMU Forschung Austria. Demnach bewerten Firmen ihre Geschäftslage (Auftragseingänge und Umsätze) um 13 Prozentpunkte schlechter als im 2. Quartal 2018. „Stimmung und Geschäftslage sind grundsätzlich noch im grünen Bereich, aber die Tendenz geht nach unten“, so Pecherstorfer.

In der Branche sind in Oberösterreich 42.500 Unternehmen tätig. Verbesserungen erhofft sich der Spartenobmann von der ersten Etappe der geplanten Steuerreform, die noch heuer auf den Weg gebracht werden soll. Sie soll unter anderen ab kommendem Jahr die Verdienstgrenze für Kleinunternehmer erhöhen und niedrigere Einkommen entlasten. Impulse für die Betriebe soll es auch mit Infrastruktur- und Investitionsoffensiven in Oberösterreich geben.

Österreichweit plagt die Betriebe der Bedarf an geeigneten Arbeitskräften. Drei von vier Firmen spürten den Fachkräftemangel, sagt Bundesobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster.