Gewerkschaft vida: Gerhard Siegl zum neuen Landesvorsitzenden gewählt

Bei der 5. Landeskonferenz der Gewerkschaft vida Oberösterreich ist der Betriebsratsvorsitzende der ÖBB Infrastruktur AG, Gerhard Siegl, zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden. Der 54-jährige Ennsdorfer folgt Helmut Woisetschläger, der seit 2012 Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida war und nun kurz vor seinem Pensionsantritt steht. Zu seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern in der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft wurden Christine Heitzinger, Dominik Reischütz, Jürgen Huemer und Martina Reischenböck ernannt.

Mit Siegls Wahl setzt sich eine Tradition fort: Die vida wurde 2006 gegründet, seither gab es nur Eisenbahner als Vorsitzende. Die aktuelle Wahl war eine Premiere: Erstmals gab es auch einen zweiten Kandidaten. Erwin Deicker, Betriebsratsvorsitzender des Krankenhauses Barmherzige Brüder in Linz, wollte – wie die OÖN berichteten – ebenfalls Vorsitzender werden.

Ein wichtiger Schwerpunkt für die Gewerkschaft vida wird auch zukünftig der Gesundheits- und Pflegebereich bleiben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. "Allen ist klar, dass wir mehr Pflegepersonal brauchen werden in den kommenden Jahren. Das kann uns allerdings nur gelingen, wenn sich die Arbeitsbedingungen dort drastisch verbessern. Genau dafür werden wir uns einsetzen", kündigte Siegl an.

Der neue Landesvorsitzende plädierte einmal mehr für den fairen Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. vida trete auch weiterhin für die Etablierung des Bestbieter- anstelle des Billigstbieter-Prinzips bei Ausschreibungen ein.

