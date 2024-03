"Deutsche Zustände, faules Ei": Raue Töne bei der AUA

Passagieren der Fluglinie AUA droht neues Ungemach: Wie berichtet, lässt die AUA heute und am Karfreitag wegen Streiks rund 400 Flüge zu streichen. Gestern hat der Betriebsrat für den 4. April die nächste Betriebsversammlung angekündigt. Beginn und Dauer sind laut einer AUA-Sprecherin nicht bekannt, mit Einschränkungen sei aber zu rechnen, auch ein weiterer Warnstreik möglich.

Vor Streikbeginn haben gestern sowohl die Konzern- als auch die Gewerkschaftsseite ihre Sicht der Dinge dargelegt.

AUA-Chefin Annette Mann machte in der ZiB2 deutlich, wie weit Unternehmensführung und Gewerkschaft auseinandergedriftet sind: "Das, was aktuell gefordert wird, ist absolut unrealistisch und weit über der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der AUA." Womöglich müsse man die Fluggesellschaft neu denken, sagte die Managerin. Sollte die Gewerkschaft ihre Forderungen durchsetzen, werde die AUA in ihrer jetzigen Form keine Zukunft mehr haben.

AUA-Konzernchefin Annette Mann Bild: APA/AUSTRIAN AIRLINES

Wie berichtet, bietet das Unternehmen einen Abschluss über 22 Monate – 18 Prozent mehr inklusive Einmalzahlungen, wenn die Ertragszahlen stimmen. Das ist der Gewerkschaft zu wenig, sie spricht von einem Gehaltsunterschied von 40 Prozent zwischen AUA und der deutschen Mutter Lufthansa.

Auf die Kritik, wonach Mann selbst noch bei keiner der 17 Verhandlungsrunden dabei war, entgegnete sie, dass man sich entschieden habe, die Verhandlungen als "Team" zu bestreiten. Sie selbst sei natürlich stets gut informiert und bringe sich auch informell ein. Und, in Richtung der Gewerkschaft gerichtet: "Mich hat jetzt auch noch keiner angerufen."

Der Konter kam von Roman Hebenstreit, Chef der Gewerkschaft vida. "Wir erleben da gerade eine Streikkultur, die deutsche Manager dabei sind, nach Österreich zu tragen", sagte Hebenstreit bei Ö1. Man müsse sich künftig auch hierzulande auf "härtere, längere und intensivere Auseinandersetzungen" einstellen, sagte der Gewerkschaftschef. Es drohten "deutsche Streikzustände", auch Arbeitsniederlegungen in der Hauptreisezeit im Sommer schließt er nicht aus. "Es ist extrem unverständlich, dass ein Teil des Konzerns wie der letzte Putzfetzen behandelt wird."

Roman Hebenstreit, Chef der Gewerkschaft vida

"50.000 frustrierte Passagiere"

Flughafen-Wien-Vorstand Günter Ofner sagte, die Forderung von 40 Prozent Gehaltssteigerung wäre "Beihilfe zum wirtschaftlichen Selbstmord der AUA". Leidtragende der stockenden Verhandlungen seien "50.000 frustrierte und verärgerte Fluggäste", sagte Ofner.

Von einem "faulen Ei" der Gewerkschaft im "Osterkorb der Österreicher" spricht die Industriellenvereinigung. FP-Verkehrssprecher Christian Hafenecker hält der Regierung vor, den Standort zu gefährden, "trotz Millionen an Corona-Hilfen für die AUA".

