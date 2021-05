Breit ab Juni neuer Chef von Deloitte Österreich

Breit ist als Chief Risk Officer bereits seit 2010 Teil des Vorstands. Nun löst er den langjährigen Chef Bernhard Gröhs ab, wie Deloitte Österreich am Montag mitteilte. Gröhs stand von 2000 bis 2007 und erneut seit 2010 an der Spitze des Beratungsunternehmens mit rund 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich.