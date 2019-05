Börsetag:  ThyssenKrupp kappt nach Aus für Stahlfusion 6000 Jobs

Zu der geplanten Stahlfusion des deutschen Industriekonzerns ThyssenKrupp mit der indischen Tata Steel dürfte es nicht kommen: Man erwarte, dass die EU-Kommission die Fusion untersage, teilte ThyssenKrupp am Freitag mit. Grund sind Bedenken der Kommission: Vor allem bei Stahlzulieferungen an die Automobilindustrie könne es zu Beeinträchtigungen des Wettbewerbs kommen. Gleichzeitig wollen beide Konzerne keine weiteren Zusagen und Nachbesserungen machen. Darunter würden die angestrebten Synergieeffekte zu sehr leiden. Die Fusion war im Sommer 2018 nach langen Verhandlungen unter Vorbehalt beschlossen worden. Dadurch hätte Europas zweitgrößter Stahlkonzern mit 48.000 Mitarbeitern entstehen sollen. Jährliche Einsparungen von bis zu 500 Millionen Euro waren erwartet worden. Die im Anschluss geplante Aufspaltung von ThyssenKrupp in eine Werkstoff- und eine Industriegesellschaft ist ebenfalls vom Tisch: Stattdessen soll die Aufzugssparte an die Börse gebracht werden. Der Aktienkurs stieg infolgedessen am Freitag um mehr als zehn Prozent. An den Hochöfen und in den Hüttenwerken stehen weitere Einschnitte bevor: Laut Vorstandschef Guido Kerkhoff sollen 6000 Stellen abgebaut werden, 4000 davon in Deutschland.

Uber startet mit Verlust

In den USA steht einer der größten Börsengänge seit Jahren bevor: Der US-Fahrdienstvermittler Uber strebt heute, Freitag, aufs Parkett. Das vor zehn Jahren gegründete Technologieunternehmen aus Kalifornien, das noch immer keine Gewinne schreibt, kommt auf eine Gesamtbewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar (73 Milliarden Euro) - und ist damit so viel wert wie BMW und Volkswagen zusammen. Ursprünglich wurde noch mehr angepeilt. Am Ende legte Uber jedoch den Ausgabepreis aber am unteren Ende der Spanne fest, wohl auch um das Schicksal des kleineren Rivalen Lyft zu vermeiden, mit dessen Aktien es seit dem Börsengang Ende März nur bergab ging. Platziert wird zunächst ein Anteil von rund zehn Prozent. Am Freitag startete die Aktie mit Verlust: Der erste Kurs lag bei 42 Dollar und damit weit unter dem Ausgabepreis von 45 Dollar.

B&C rettete Frequentis-Börsegang

Die B&C-Privatstiftung hat durch die Übernahme zusätzlicher Aktien ermöglicht, dass die Frequentis-Aktie ab 14. Mai an der Wiener und der Frankfurter Börse gehandelt werden kann. Das schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Wäre B&C nicht eingesprungen, dann hätte Frequentis beim Börsengang am Mittwoch in Frankfurt und Wien mangels Nachfrage nicht alle Aktien absetzen können. Sprecher von Frequentis und B&C äußerten sich gegenüber Bloomberg nicht zu den Details. B&C hatte selber bekanntgegeben, dass sie nun rund zehn Prozent an Frequentis halte. Der Ausgabekurs war letztlich mit 18 Euro am unteren Ende der Preisspanne von 18 bis 21 Euro festgelegt worden.

Die Wiener Börse hat am heutigen Freitag mit fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3016,00) um 34,92 Punkte oder 1,16 Prozent auf 3050,92 Zähler.