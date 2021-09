Berufsmeisterschaften EuroSkills in Graz feierlich eröffnet

Bis Samstagabend werden die knapp 400 besten Professionisten unter 26 Jahren in einer Zeltstadt in Premstätten um Medaillenplätze in 48 Berufen kämpfen. In den vergangenen Tagen sind die jungen Fachkräfte aus 22 Ländern eingetroffen. Die größte Delegation kommt mit 60 Teilnehmern aus Russland. Österreich schickt 54 Frauen und Männer ins Rennen.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer dankte in seinen Grußworten vor allem dem Organisationsteam, das die Veranstaltung gleich zwei Mal wegen der Corona-Pandemie verschieben musste. Eigentlich hätten die Meisterschaften schon vor einem Jahr stattfinden sollen, dann war Jänner angepeilt worden, doch man musste erneut verschieben. Nun will man die Wettkämpfe unter Corona-Auflagen durchziehen. Einige Länder, darunter vor allem jene aus Skandinavien, reisten wegen der Pandemie allerdings nicht an. Darum sind nun auch weniger Teilnehmer als ursprünglich erwartet.

Mahrer betonte, dass diese Veranstaltung "Champions" hervorbringe, egal woher sie kommen, was ihre Eltern machen oder wer ihre Freunde sind. Allein die Fähigkeiten würden zählen: "Ihr steht für Weltklasse-Produkte." Er wünschte den Teilnehmern in Star Wars-Manier: "May the Force be with you." Dita Traidas, Präsidentin von WorldSkills Europe, sagte den Wettkämpfern: "Nun ist der Zeitpunkt, euer Wissen und Können unter Beweis zu stellen." Die jungen Teilnehmer seien die "kommende Stärke von Europa".

Österreich zählt bei bisher sechs Teilnahmen zu den erfolgreichsten Ländern bei den EuroSkills und war 2012, 2014 und 2016 Gesamt-Europameister, 2008, 2010 und 2018 Vizemeister. Die Wettbewerbe sind vielfältig: von Anlagentechnik über Floristik bis hin zu Restaurantservice und Webentwicklung. In Graz und Premstätten finden die siebenten EuroSkills statt. Die ersten waren 2008.

Für die Wettbewerbe wurde am Gelände des Schwarzl-Freizeitzentrums eine eigene Zeltstadt errichtet. Elf der insgesamt zwölf Riesenzelte im "Skills Village" stehen bereit. Sie nehmen eine Fläche von mehr als 35.000 Quadratmetern ein, das gesamte Wettkampfgelände ist rund 70.000 Quadratmeter groß. Donnerstag, Freitag und Samstag finden die Bewerbe statt. Besucher sind willkommen und erwünscht, müssen aber wegen der Corona-Bestimmungen ein kostenloses Ticket online buchen. Am Sonntagnachmittag findet abermals in der Grazer Stadthalle die Schlusszeremonie samt Medaillenvergabe statt.

Ein erstes Kennenlernen haben die Teilnehmer bereits hinter sich. Sie haben sich Dienstagabend nach der Anreise beim "Welcome Reception" in der Premstättenhalle am Schwarzl-Freizeitzentrum getroffen und durften das Wettbewerbsareal erkunden. "Wir sind perfekt auf das Event eingestellt, haben alle organisatorischen Hausübungen erledigt und werden den jungen Menschen eine großartige, international beachtete Bühne bieten", sagte EuroSkills-Aufsichtsratvorsitzender und steirischer Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk.

Eine Erhebung des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) der Wirtschaftskammer Steiermark zeigte, dass die EuroSkills allein in Österreich für Wertschöpfungseffekte von 23,4 Millionen Euro sorgen werden. Für die Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltung wurden 260 Dienstleister, Klein- und Mittelbetriebe beauftragt, ganze 182 Arbeitsplätze wurden in Gesamtösterreich abgesichert.