Stefan Kraft in Garmisch-Quali Vierter

In der Qualifikation am Silvestertag präsentierte sich Stefan Kraft mit 137 m in starker Form. Mit 136,1 Punkten reichte das zu Platz vier hinter dem Slowenen Anze Lanisek (139 m/138,6 Punkte), dem Norweger Halvor Egner Granerud (143/138,1) und dem Deutschen Markus Eisenbichler (135,5/137,9).

Michael Hayböck landete auf Rang 12, Daniel Huber auf 15, Philipp Aschenwald auf 23, Markus Schiffner auf 28, Jan Hörl auf 41 und Thomas Lackner auf 46.

Nicht am Start in der Qualifikation war Vorjahressieger Marius Lindvik, der wegen starker Zahnschmerzen zu einem Arzt nach Innsbruck reiste. Der Norweger war beim Auftaktbewerb Dritter geworden.