Schanzenrekord und 15. Sieg für Eva Pinkelnig

Eva Pinkelnig hat sich mit ihrem 15. Weltcup-Sieg, dem sechsten in dieser Saison, in die Sommerpause verabschiedet. Die 35-jährige Vorarlbergerin stellte beim Finale auf der Normalschanze in Planica im zweiten Durchgang mit 103,5 Metern einen Schanzenrekord auf. Nika Prevc (Slo), die hinter Alexandria Loutitt (Can) Dritte wurde, bekam die große Kristallkugel überreicht. Pinkelnig belegte in der Gesamtwertung Rang zwei, der Nationencup ging an Österreich.

"Unglaublich, es war so ein cooler Abschluss. Ich bin extrem happy, wie es für mich gelaufen ist. Damit habe ich nach meiner Knieverletzung (Saison-Einstieg Ende Dezember, Anm.) nicht gerechnet", sagte Pinkelnig.

Jacqueline Seifriedsberger überzeugte als Sechste. "In dieser Saison sind viele gute Dinge passiert, echt super. Zum Schluss ist mir aber schon etwas das Gas ausgegangen", berichtete die 33-jährige Schildornerin, die den Weltcup auf dem starken fünften Platz beendete.

Julia Mühlbacher aus Schalchen landete zum Abschluss auf Platz 14.

Am Freitag (15.30 Uhr, ORF 1) sind die Herren mit dem ersten von zwei Skiflug-Einzelbewerben an der Reihe. In der Qualifikation war Daniel Huber Dritter, Gesamt-Weltcupsieger Stefan Kraft, der auch auf dem Weg zur kleinen Kristallkugel im Skifliegen ist, wurde Fünfter.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos