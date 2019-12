Schmidhofer gewann zweite Abfahrt in Lake Louise

Die Österreicherin, im Vorjahr in Kanada Siegerin beider Abfahrtsrennen, setzte sich am Samstag 0,13 Sek. vor US-Star Mikaela Shiffrin sowie Francesca Marsaglia (ITA) und Vortages-Siegerin Ester Ledecka (CZE) durch. Für Schmidhofer war es der vierte Weltcupsieg, drei davon sind ihr in Lake Louise gelungen.

Auch die zweite Abfahrt ging wegen Arbeiten an der Piste verspätet in Szene, dafür im Gegensatz zum Freitag aber vom Originalstart und damit über die volle Länge. Im Vergleich zum Vortag, als sie verärgerte Siebente geworden war, wurde Abfahrts-Weltcupsiegerin Schmidhofer diesmal im Lauf ihrer Fahrt immer schneller und sicherte nach allerdings längerem Bangen den ÖSV-Damen im sechsten Rennen den ersten Saisonsieg. Es war für Österreichs Speed-Damen der insgesamt 14. in Lake Louise.

Zweitbeste Österreicherin wurde Tamara Tippler, die nach 40 Läuferinnen auf Platz acht lag. Die Vortages-Dritte Stephanie Venier stürzte nach einem missglückten Sprung heftig in eine Sicherheitsplane am Streckenrand, konnte danach aber selbst ins Ziel fahren. Abgeschlossen wird das Damen-Programm in Kanada am Sonntag mit einem Super-G.

"Froh, glücklich und stolz"

"Es fühlt sich gewaltig an", freute sich Schmidhofer über ihren neuerlichen Triumph in Kanada. "Es war Nervenkitzel pur. Und brutal stressig zwischendurch, die Nerven sind ein bissl blank gelegen. Speziell bei Mikaela und natürlich Francesca, als die Sonne nochmals heraußen war."

Sie sei aber wie schon Freitag wieder sehr gut Ski gefahren", zeigte Schmidhofer Genugtuung. "Dort, wo ich gestern die ganze Zeit liegen lassen habe, habe ich heute das Rennen gewonnen. Oben hatte ich schlechte Sicht, bin auch nicht gut gefahren. Aber am Ende zählt eh nur, was im Ziel rausschaut. Und das war heute Gott sei Dank grün."

Schmidhofer hat damit ihren Abfahrts-Doppelsieg aus dem Vorjahr quasi bestätigt. "Ich bin sehr froh, glücklich und stolz, dass ich's heute so umgesetzt habe", sagte sie.

"Es ist unfassbar"

Ob Lake Louise nun ihr neues Wohnzimmer sei, beantwortete Schmidhofer lachend. "Es klingt fast so. Aber es hat eh fast zehn Jahre gedauert. Wenn man mich früher gefragt hätte wo ich gewinnen kann, hätte ich gesagt, sicher nicht in Lake Louise. Und jetzt habe ich hier schon drei Mal gewonnen, es ist unfassbar", staunte die Steirerin über sich selbst.

Rekordsiegerin in Lake Louise ist bekanntlich Lindsey Vonn (USA) mit 18 Erfolgen. "So lange kann ich gar nicht Ski fahren, dass ich das einhole", meinte Schmidhofer.

