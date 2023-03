ÖSV-Skifahrer oftmals flop, Einschaltquoten aber top

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Der ORF vermeldete gestern zufrieden seine Senderzahlen zu den Ski-Rennen. Den Topwert erreichte einmal mehr das Nightrace in Schladming am 24. Jänner mit durchschnittlich 1,525 Millionen Zusehern bei 47 Prozent Marktanteil. Während des gesamten Weltcups schalteten via ORF 1 im weitesten Seherkreis 5,371 Millionen ein, was einem Marktanteil von 71 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspricht. Platz 2 im Ranking geht an den zweiten Slalomdurchgang in Kitzbühel am 22. Jänner, der im Schnitt von 1,222 Millionen Sehern verfolgt wurde (62 Prozent Marktanteil). Das meistgesehene Rennen der Damen war der Super-G in Cortina mit durchschnittlich 862.000 Sehern.