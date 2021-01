Lahnsteiner auf der Erfolgswelle

Der 24-jährige Gmundner fuhr in dieser Europacup-Saison zum bereits dritten Mal auf das Stockerl. Nach seinem Sieg und Platz zwei in den Abfahrten von Santa Caterina Mitte Dezember wurde der Athlet des SK Ebensee gestern im Super-G in Zinal (Sui) Zweiter. Lahnsteiner musste sich nur dem Schweizer Josua Mettler um 36 Hundertstelsekunden geschlagen geben. "Wir sind mit den Ergebnissen super happy", sagte ÖSV-Europacup-Gruppentrainer Wolfgang Erharter.

