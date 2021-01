Deutscher 2018-Kitz-Sieger Dreßen kehrte auf Piste zurück

Der Kitzbühel-Sieger von 2018 postete in den sozialen Medien am Donnerstag ein Video, das ihn am Kasberg in Oberösterreich zeigt. "Endlich! Zurück, wo ich hingehöre", schrieb er dazu. Derzeit ist nur lockeres, freies Fahren möglich, Dreßen hofft aber noch auf die Teilnahme an der WM im Februar in Cortina d'Ampezzo.

