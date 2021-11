Eishockey-Tabelle wird zum Fall für Mathematiker

Seit gestern sind die Bratislava Capitals laut Liga-Beschluss endgültig für diese Saison aus dem Liga-Bewerb ausgeschieden, die Slowaken hatten nach zwei Todesfällen im Team selbst darum angesucht. Die Liga wird damit mit 13 Mannschaften zu Ende gespielt. Doch die Ergebnisse aus den bisherigen Spielen gegen Bratislava werden nicht – wie angenommen – gestrichen.

Stattdessen wird am Ende des Grunddurchgangs eine Tabelle mit einem Punkteschnitt erstellt. Die Anzahl der Punkte wird durch die Anzahl der gespielten Partien dividiert. So haben Mannschaften, die weniger Spiele gegen Bratislava absolviert haben, keinen Nachteil. Und es gibt auch mehr Fairness, falls coronabedingt nicht alle Teams alle Spiele absolvieren können. Aktuell liegt Ljubljana mit 2,25 Punkten (36 Punkte dividiert durch 16 Spiele) in Führung. Die Black Wings bleiben mit 0,882 Punkten Vorletzter. Das gestrige Spiel der Wings gegen Fehervar war bei Druckbeginn noch im Gange. Da die Linzer weiterhin keinen Cheftrainer gefunden haben, bleiben vorerst Mark Szücs und Jürgen Penker als Chefs an der Bande.

Tabelle mit Punkteschnitt: 1. Ljubljana 2,25 (36 Punkte/16 Spiele), 2. Fehervar, 2,059, 3. Innsbruck 1,778, 4. Bozen 1,706, 5. Salzburg 1,684, 6. Vienna Caps 1,647, 7. VSV 1,471, 8. KAC 1,471, 9. Znojmo 1,438, 10. Dornbirn 1,188, 11. Graz 1,176, 12. Black Wings 0,882, 13. Pustertal 0,750.