Auf ein 0:2, ein 1:2 und ein 0:6 folgte gestern trotz früher 1:0-Führung durch Niklas Bretschneider (4.) eine 1:4-(1:3, 0:1, 0:0)-Niederlage im „Bunker“. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt das Heimmatch gegen Rekordmeister KAC, den der EHC am 8. Oktober 6:5 nach Verlängerung besiegt hat. Stürmer Will Pelletier war damals mit zwei Toren und einem Assist Matchwinner.