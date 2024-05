14-jähriges Mädchen wegen Telefonbetrugs in U-Haft

Aktuell sitze die Verdächtige in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Seniorin den Betrugsversuch erkannt und die Polizei informiert. Die 14-Jährige soll am Dienstag bei der 84-Jährigen angerufen und sich als Tochter des Ehemannes ausgegeben haben.

Mit weinerlicher Stimme habe die Jugendliche ihr vorgemacht, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben, teilte die Polizei mit. Die Seniorin solle ihr nun 225.000 Euro für die Kaution geben. Noch während des Telefonats sei die Kriminalpolizei angerückt. Gegen die Jugendliche lag bereits ein offener Haftbefehl wegen einer ähnlichen Tat vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie kriminell ist unsere Jugend wirklich?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.