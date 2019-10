Linzer Black Wings ohne Rachegelüste nach Graz

Heute um 19.15 Uhr (live auf nachrichten.at) kommt es in der Erste Bank Eishockey-Liga zur Neuauflage des Viertelfinal-Duells der Vorsaison. Linz musste sich Graz nach sechs Spielen mit 2:4 geschlagen geben, die 99ers scheiterten im Halbfinale folglich an Meister Klagenfurt. Daran zurückdenken wollen die Eishockeycracks der Liwest Black Wings aber nicht. "Beide Teams haben sich im Sommer personell verändert. Es wäre falsch, jetzt mit Rachegelüsten nach Graz zu fahren", sagt EHC-Manager Christian Perthaler. Sieben Neuzugänge hat Graz im Sommer engagiert, Linz sogar zehn.

Der einzige Ex-Grazer im Team der Black Wings, Daniel Woger, wird heute aller Voraussicht nach sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause geben. Acht Jahre lang hat der gebürtige Vorarlberger das Dress der 99ers getragen, im Sommer 2018 wechselte er an die Linzer Donaulände. Auch Verteidiger Juraj Valach trainiert seit dieser Woche wieder voll mit, ein Einsatz wird aber noch zu früh kommen. Gestern kam dann nach dem Training die Hiobsbotschaft, dass Brian Lebler angeschlagen und für einen heutigen Einsatz fraglich ist.

Doch auch die Grazer pfeifen aus dem letzten Loch. Mit dem Ex-Linzer Daniel Oberkofler, Matt Garbowsky und Joakim Hillding fehlen drei nominelle Mittelstürmer, auch Trevor Hamilton und Karl Johansson sind angeschlagen. Dazu kommt, dass die Grazer zuletzt fünf Niederlagen en suite einstecken mussten und jeweils auch unter der Woche im Champions-League-Einsatz waren.

Mit Sieg wäre man gleichauf

Mit einem vollen Erfolg könnten die Linzer in der Tabelle mit den Steirern gleichziehen. So oder so wird es bereits am Dienstag zum Retour-Match in Linz kommen. Dann vielleicht auch schon mit Juraj Valach. (prim)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.