Julian Pusnik will in die großen Fußstapfen seiner Vorfahren treten

Wenn Julian Pusnik nur annähernd so erfolgreich Eishockey spielt wie seine Vorfahren, hat der 19-Jährige gute Chancen, sich den Traum vom Meistertitel mit den Black Wings zu erfüllen. Am Sonntag (17.30 Uhr, OÖN-Liveticker auf nachrichten.at) gastiert der Stürmer mit den Linzern beim KAC, also bei jenem 31-fachen Meister, der Pusniks legendären Opa Sepp Puschnig (73) verehrt.

Der "Karawankenbär" eroberte zwölfmal die nationale Trophäe, zog 1969 ins Europacupfinale ein und schaffte es – auch dank überragender Auftritte im Nationalteam – als bis dato einziger österreichischer Spieler in die "Hockey Hall of Fame" nach Toronto. Seit 2016 wird die kultige Nummer 7 bei den Klagenfurtern nicht mehr vergeben, in 107 Jahren zuvor war diese Ehre keinem Akteur zuteil geworden. Die KAC-Trainingsstätte, vor der Gästemannschaften (also auch Julian und die Black Wings) aufwärmen, heißt übrigens Sepp-Puschnig-Halle. Dabei ist die Schreibweise "Puschnig" nicht korrekt und hat sich nur dadurch eingebürgert, weil sie Kärntner Medien überstrapaziert hatten.

Julians Papa Andreas hat den "Pusnik" zurückbekommen und ihn würdig vertreten. Der 47-Jährige – natürlich auch bulliger Angreifer – wurde dreimal Meister. Einmal mit dem KAC (1991) und zweimal mit dem Erzrivalen Villacher SV (1999, 2002), dem er sich 1997 anschloss. Klar, dass der Aufschrei in der (Kärntner) Öffentlichkeit groß war. "Eine harte Zeit. Ich war schon einige Jahre Kapitän beim KAC, dann wollte mich der VSV. Die spielten genau das Eishockey, das mir entgegenkam. Geld hat sicher nicht den Ausschlag gegeben", blickt Andreas Pusnik zurück.

Papa Sepp, ein KACler durch und durch, musste auch zuerst schlucken. "Aber er hat mich immer unterstützt", erzählt Andreas, der sich längst aus der emotionalen Zwickmühle befreit hat: "Mein Herz schlägt jetzt für die Black Wings – für den Sohn. Da lebt man mit", erzählt er lächelnd.

Der junge Julian hat übrigens auch schon für den VSV und (kurz) für die zweite Mannschaft des KAC gespielt, nach zwei Jahren in Schweden (Mora) führte der Weg Österreichs U20-Teamkapitän nach Linz. Hier hat er sich die Nummer 80 ausgesucht, weil die der Vater im Finish seiner Karriere in Innsbruck getragen hat.

Er lässt sich nicht blenden

"Die Sieben konnte ich ja nicht nehmen, die war für unseren Kapitän (Brian Lebler, Anm.) reserviert", sagt Julian, der mit Stolz die Fahnen der Pussnik-Dynastie hochhält. "Meine Familie hat mir immer den Rücken gestärkt und alle Entscheidungen mitgetragen." Vom glorreichen Nachnamen lässt er sich getreu seinem Motto "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden" nicht blenden. Julian fightet um jeden Quadratzentimeter auf dem Eis – das wird auch morgen in Klagenfurt so sein, wenn Opa und Papa zuschauen.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at