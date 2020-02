Heute dürfen sich die Black Wings keinen Selbstfaller leisten

LINZ. Nach neuntägiger Länderspielpause startet die Erste Bank Eishockeyliga in ihre heiße Phase. Die Black Wings, die in der laufenden Saison nur die Hälfte ihrer Matches – 21 von 42 – gewonnen haben, stehen in der Qualifikationsrunde unter Zugzwang. Heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) erscheint mit dem HC Orli Znojmo der einzige aller zehn Meisterschaftskonkurrenten, gegen den die Linzer 2019/20 noch keinen Sieg gefeiert haben.

Sämtliche vier Duelle mit den "Adlern" aus Südmähren gingen verloren, drei davon erst nach Überstunden. Zeit, dass sich was dreht. Denn eine weitere Pleite gegen Znojmo würde den EHC, bei dem Verteidiger Mario Altmann nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback feiert, in arge Bedrängnis bringen.

Derzeit ist ein Play-off-Ticket um nur drei Punkte abgesichert. Von einem Ruhekissen kann trotz des Umzugs in den nagelneuen, gemütlichen und geräumigen Kabinentrakt keine Rede sein. "Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen, das ist die Basis, um ins Viertelfinale einzuziehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen", sagte Manager Christian Perthaler.

Die schmucke neue Kabine Bild: BWL

Klar geführt und doch verloren

Trainer Tom Rowe (63), mit jahrelanger NHL-Erfahrung ausgestattet, ist Angst fremd. Vor Znojmo hat der US-Amerikaner maximal Respekt. Wohl wissend, dass seine Wings in drei der vier Saisonduelle eher über sich selbst als über den Gegner gestolpert sind.

Beim 3:4 nach Verlängerung am 13. Oktober hatte der EHC einen 3:1-Vorsprung aus der Hand gegeben, am 12. November kassierte Linz erst 19 Sekunden vor Schluss das 3:3, um dann in der Overtime 3:4 zu verlieren. Besonders krass war es am 26. Dezember, als die Black Wings nach 10:54 Minuten 3:0 führten, um am Ende doch nach Penaltyschießen mit 4:5 das Nachsehen zu haben. Wären die Wings konsequenter gewesen, hätten sie den Einzug in die Pick Round der Top 5 geschafft. Die einzige klare Niederlage, das 2:7 am Neujahrstag, kommentierte Rowe übrigens so: "Die haben uns ordentlich in den Hintern getreten."

Wie bei den Black Wings ist bei Znojmo die Defensive die Achillesferse, beide Teams kassierten bis dato jeweils 138 Tore. Kein Wunder, dass noch einmal nachjustiert wurde. Während bei den Linzern Steve Oleksy (80 NHL-Matches) vor seinem Debüt steht, rücken die Tschechen mit dem kanadischen Verteidiger Brandon Burlon an.

Man darf gespannt sein, wie oft es heute "klingelt".

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at