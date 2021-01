Black Wings verpflichten neuen Stürmer

Nach 13 Spielen in der Saison 2017/18 wird der gebürtige Lette Zintis Nauris Zusevics die Black Wings heuer erneut unterstützen. Der Stürmer kommt aus der Alps Hockey League, in der er für den EHC Lustenau in acht Spielen fünf Vorlagen liefern konnte. Stamm-Verein Graz hatte vor der Saison nach elf Spielzeiten in der steirischen Hauptstadt nicht mehr mit dem 26-jährigen österreichisch-lettischen Doppelstaatsbürger geplant.

„Wir mussten am Markt aktiv werden, da wir ständig mit Verletzungen zu kämpfen haben. Der Kader wird mit Zusevics auf jeden Fall tiefer und er wird uns sicher helfen können Ausfälle zu kompensieren", sagt Manager Gregor Baumgartner, der schon bald weitere Neuzugänge in Linz begrüßen könnte. Die Unterschriften mit einem Import-Stürmer und einem Verteidiger sind aber noch nicht unter die entsprechenden Verträge gesetzt.

Zusevics wird wohl heute gegen Wien noch nicht auflaufen können, womöglich aber am Freitag daheim gegen den KAC. Dann könnte möglicherweise auch Julian Pusnik bereits ein Comeback nach Verletzung feiern, wie Baumgartner im OÖN-Telefonat in Aussicht stellte. Stefan Gaffal und Marc-Andre Dorion sollen in den nächsten Wochen folgen.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at