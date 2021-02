Black-Wings-Gegner spielt ohne Druck

Die "Roten Bullen", Bozen, der KAC, Fehervar und die Vienna Capitals haben damit kurz vor Ende des Grunddurchgangs (am Sonntag) Play-off-Tickets in der Tasche. Aus Salzburger Sicht ist das heutige Heimspiel (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gegen das abgeschlagene Schlusslicht Steinbach Black Wings 1992 trotzdem nicht bedeutungslos. Es geht noch um den einen oder anderen Bonuspunkt. Die Linzer nehmen definitiv keinen in die Qualifikationsrunde der unteren sechs mit. "Das Spiel ist aber eine Möglichkeit, den Glauben in unsere Fähigkeiten zu stärken", sagte Black-Wings-Coach Dan Ceman, dessen Team zuletzt Salzburg (0:6) und Innsbruck (1:4) unterlag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Black Wings

ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.