Andreas Kristler verlängert bei den Black Wings

Der 31-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison in 34 Spielen sieben Treffer für die Linzer. In den kommenden beiden Jahren sollen weitere dazukommen. „Linz ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden und es erfüllt mich jedes Match aufs Neue mit viel Stolz, das Jersey der Black Wings zu tragen. Ich bin mit dem Klub durch Höhen und Tiefen gegangen und es freut mich sehr, dass unser gemeinsamer Weg weitergeht“, sagt der gebürtige Osttiroler und Wahl-Villacher.

Präsident Peter Nader zeigte sich ebenfalls glücklich über die Vertragsverlängerung: „Wir sind froh, dass uns Andreas zumindest noch für zwei weitere Jahre erhalten bleibt. In den vergangenen Jahren hat er sich zu einer echten Identifikationsfigur entwickelt die wir unbedingt im Team halten wollten.“

Vertiefung des Sponsorings durch Steinbach

Black-Wings-Hauptsponsor Steinbach erweitert die Partnerschaft mit den Linzer Eishockeycracks: Die nun wieder in den Verein eingegliederte Nachwuchs-Abteilung (U14 und jünger) erhalten in der kommenden Saison finanzielle Unterstützung durch den Schwertberger Poolproduzenten, der seit 2020 Hauptsponsor der Kampfmannschaft ist.

„Das Engagement im Nachwuchs ist uns sehr wichtig. Jugendarbeit ist der Kern der Vereinsarbeit und zudem die Basis zur Entwicklung erfolgreicher Spieler für den Ligabetrieb. Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Kooperation“, sagt Steinbach-Geschäftsführer Mag. Horst Lauß

Neuer Ausrüstungspartner

Nach Lieferproblemen und die globale Pandemie in der Vorsaison wechseln die Black Wings den Ausrüster und werden künftig von der Firma Schanner Eishockeyartikel GmbH mit den Marken Bauer, Sherwood und Vaughn ausgestattet. Die Kooperation umfasst den On-Ice-Bereich (Schlittschuhe, Schläger, Hleme, Hosen, Handschuhe, Goalie-Ausrüstung) sowie der Trainingsbekleidung.

"Mit Schanner und seinen Marken Bauer, Sherwood und Vaughn haben wir einen kompetenten und professionellen Partner mit absoluten Top Material als Ausrüster gefunden", sagt Nader.