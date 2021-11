Ab 15 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

Vienna Capitals - Black Wings Linz

Vienna Capitals Black Wings Linz Erstes Bully: 28.11. - 16:00

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 15 Uhr.

Auf 400 könnte heute 294 folgen

Am Freitag gelang den Linzern im Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana mit dem 5:1-Sieg ein Jubiläum: Die Steinbach Black Wings feierten ihren 400. Heimerfolg in der 21-jährigen Liga-Geschichte. Heute geht es weiter nach Wien, wo bei den Vienna Capitals der 294. Auswärtssieg der Liga-Geschichte eingefahren werden soll.

Die Capitals sind zuletzt in Villach mit 1:7 unter die Räder gekommen und wollen sich heute dafür gegen den Tabellenvorletzten konsolidieren. Die Black Wings auf der anderen Seite haben unter Neo-Trainer Raimo Summanen einen neuen Weg eingeschlagen und am Freitag dafür bereits erste Früchte geerntet. Diesen Erfolg gilt es heute zu bestätigen.

Eine besondere Partie stellt das heutige Derby für Rafael Rotter dar: Der Wiener kommt erstmals seit der Saison 2004/05 als Gegner in seine Heimatstadt.

Von einem Neo-Linzer zu einem Ex-Linzer: Fabio Hofer, der Ex-Black-Wings-Stürmer, spielt aktuell in Biel/Bienne in der Schweiz.

Im Derby der beiden Farmteams haben sich am Donnerstagabend die Steel Wings gegen die Vienna Capitals Silver mit 3:2 durchgesetzt.

