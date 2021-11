3:2 - Steel Wings entschieden "kleines" Derby für sich

Die Vienna Capitals zu Gast in Linz - das verspricht ein heißes Derby, auch in der Alps Hockey League beim Duell der beiden Farmteams der Bundesliga-Klubs.

Der Tabellenletzte aus Wien startete ambitioniert und machte es den Linzer Gastgebern schwer ins Spiel zu finden. Mehr noch - die Gäste gingen in der 6. Minute durch Kosnar sogar mit 1:0 in Führung. Brodie Stuart konnte aber noch im ersten Abschnitt zum nicht unverdienten 1:1 ausgleichen (12.).

Im zweiten Abschnitt war es abermals Stuart, der über einen Treffer jubeln durfte: Der Kanadier traf nach exakt 25 gespielten Minuten zum 2:1 für die Linzer.

Das Schlussdrittel heilt dann den nächsten Ausgleichstreffer bereit - in der 51. Minute traf Widhalm zum 2:2 für die Wiener. Nico Lahtinen erzielte in der 57. Minute den letztlich verdienten Siegtreffer für die Steel Wings, die in den Schlussminuten noch zwei gute Möglichkeiten auf einen Empty-Netter ausließen. Es blieb aber auch so beim 3:2-Heimsieg für die Stahlstadt-Cracks.

Goalie Leon Sommer konnte 26 der 28 Schüsse auf sein Tor abwehren, Fangquote 92,9 Prozent.

"Es war das erwartet harte Spiel im Derby gegen Wien. Das wichtigste heute waren die 3 Punkte und für die Mannschaft der erste Sieg nach 5 Niederlagen", sagte Trainer Harry Pschernig nach der Partie.

Bereits am Samstag folgt das nächste Heimspiel für die Oberösterreicher: Ab 17 Uhr sind die Wipptal Broncos zu Gast in der Linz-AG-Eisarena.