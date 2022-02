Eiseskälte: Finnischer Langläufer klagte über "gefrorenen" Penis

"Ihr könnt euch vorstellen, welches Körperteil ein bisschen erfroren war, als ich ins Ziel gekommen bin", erzählte Lindholm. Mit einem Hitzepack versuchte er sein gutes Stück aufzutauen. "Als es sich erwärmte, waren die Schmerzen unerträglich." Nicht auszudenken, wenn das auf 30 km verkürzte Rennen über 50 km gegangen wäre...

Auch Österreichs Langläuferin Teresa Stadlober hatte mit den eisigen Temperaturen zu kämpfen. "Mir sind die Zehen und die Finger abgefroren", sagte die 29-Jährige, die im letzten Rennen die Top Ten knapp verpasst hat. "Die Kälte nimmt extrem viel Energie, du kannst es mit dem Essen gar nicht so zuführen."

An den meisten Tagen regierte bei den Olympischen Winterspielen in Peking strahlender Sonnenschein und nach den heftigsten Schneefällen seit mehr als zehn Jahren verwandelte sich die Bergregion in ein Winter-Wonderland. Dennoch: die klirrende Kälte mit Temperaturen bis minus 25 Grad sowie der Eiswind machten allen Beteiligten zu schaffen, gefährdeten die Gesundheit der Athletinnen und Athleten und sorgten für Verschiebungen.