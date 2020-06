Jetzt sind die Tennis-Damen an der Reihe

Neben dem Heimtraining widmete sich Österreichs momentan beste Tennisspielerin Barbara Haas in der Corona-Zwangspause zuletzt auch oft ihrem Lieblingshobby, dem Kochen. Doch nun wird es für die Linzerin auf dem Platz wieder ernst. Bei den "Generali Austrian Pro Series" schlagen ab heute erstmals auch die Damen auf.

Haas, die vor dem jähen Abbruch der Tennissaison im März mit Rang 133 ihr bisher bestes Ranking in der WTA-Weltrangliste erreicht hat, spielt mit Tamira Paszek, Mira Antonitsch und Irina Dshandshgava in Gruppe A. In Topf B misst sich Melanie Klaffner aus Weyer mit Julia Grabher, Sinja Kraus und Elena Karner um den Aufstieg in die nächste Turnierphase.

Thiem macht Pause

Nach seiner überraschenden Dreisatz-Niederlage am Montag gegen Sebastian Ofner verzichtet Österreichs Nummer eins Dominic Thiem bei der "Pro Series" auf die weiteren Platzierungsspiele. Er wird wie Jürgen Melzer erst in der Finalrunde wieder einsteigen.

