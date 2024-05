Matthias Walkner gab im Rollstuhl Gas

"Laufen für jene, die es nicht können", lautete das Motto des Wings for Life World Run, bei dem gestern in 33 Ländern 265.818 Menschen (Rekord) Spenden für die Rückenmarksforschung sammelten.

Laufen kann Rallye-Pilot Matthias Walkner wegen der Folgen eines Unfalls im Dezember noch nicht so gut, weshalb der Dakar-Sieger die Flucht vor dem "Catcher Car" in Salzburg kurzerhand in einem Rollstuhl antrat. 5,8 Kilometer schaffte der Kuchler.

Die weltweit längste Flucht legten die Polin Dominika Stelmach (55 km) sowie der Japaner Tomoya Watanabe (70,1) zurück.

