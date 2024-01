Walkners Leidensweg: "Ich habe über Sterbehilfe nachgedacht"

Wenn am kommenden Freitag in Saudi-Arabien die Rallye Dakar mit einem Prolog gestartet wird, muss Matthias Walkner im AUVA-Unfallkrankenhaus in Graz eine weitere harte Sonderprüfung absolvieren. Nach sieben Operationen steht noch ein achter Eingriff auf dem Programm. Geht alles gut, wird der 37-Jährige, der 2016 als erster Österreicher die Motorrad-Wertung der Rallye Dakar gewinnen konnte, im Frühjahr sein linkes Bein wieder belasten können.

"Mein Sprunggelenk sah aus, als wäre ich auf eine Landmine getreten", sagte Walkner jetzt in einem Interview mit der Motorsport-Online-Plattform "speedweek.com". Am 5. Dezember war der KTM-Werksfahrer in den USA beim Training für die Rallye Dakar schwer gestürzt. Die veröffentliche Diagnose – Schien- und Wadenbeinbruch – klang nicht ganz so arg, tatsächlich handelte es sich um die mit Abstand ärgste Verletzung in der von einigen gesundheitlichen Rückschlägen gekennzeichneten Karriere des Salzburgers.

Bei dem Trümmerbruch sind aus einem Knochen 31 Teile geworden, eine Amputation stand lange im Raum, die Schmerzen waren fast unerträglich. "Ich habe über Sterbehilfe nachgedacht. Wie es Menschen geht, die zu nichts mehr fähig sind vor Schmerzen", sagt Walkner. Nach zwei Operationen in Palm Springs konnte der Schwerverletzte nach Graz überstellt werden, wo er vor Weihnachten insgesamt fünfmal operiert wurde. Ein Operationsmarathon dauerte 15 Stunden lang. Die Ärzte waren danach nicht nur fix und fertig, sondern auch happy, dass alles so gut gegangen ist. Walkner: "Ich bin extrem froh und dankbar, das gefühlt beste Team der Welt hier um mich zu haben."

Die noch ausstehende achte und vorläufig letzte Operation zur Sanierung der Weichteile sowie für einen Eingriff am Kniegelenk sollte da vergleichsweise eine Kleinigkeit sein. Die Namen seiner Vertrauensärzte hat Walkner laut "speedweek.com" beim Einspeichern in sein Handy mit dem Zusatz "Engel" versehen.

Dankbarkeit und Zuversicht

In das neue Jahr geht der Motorsport-Profi mit einem beeindruckenden Optimismus. Gejammert wird nicht, sein Gemüt ist getragen von Dankbarkeit und Zuversicht. "Ich bin froh, dass ich so glimpflich davongekommen bin", sagt Walkner. Über ein Karriere-Ende möchte er nicht nachdenken. Im Gegenteil: "Ich werde wieder Motorrad fahren können, mit ein bisschen Glück bis zur nächsten Dakar sogar schmerzfrei."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl