Formel 1: Wie Russell seine Karriere mit Hilfe von Djokovic plant

"Ich habe ihn im Fitnessstudio getroffen und wir sind zusammen nach Hause spaziert", erzählte Russell von einem ersten Kennenlernen in Monaco vor einigen Jahren. "Wir haben Ideen ausgetauscht, und er hat mir sehr offen erzählt, was er ausprobiert und was für ihn funktioniert", sagte der Mercedes-Fahrer am Rande des Grand Prix von Ungarn.

Lesen Sie auch: Kohlenmonoxid-Methode als großer Aufreger bei der Tour de France

"Wir plaudern einfach, über verschiedenste Ideen, über Physisches und Mentales. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil es private Gespräche sind, aber ich mag es, wie er ständig mehr lernen will, und das inspiriert mich, mehr über mich selbst zu lernen, was für mich funktioniert - einfach die Grenzen zu erweitern", sagte Russell über den 37-jährigen Serben, der für seine ausgezeichnete Physis bekannt ist. Er wolle sicherstellen, dass er selbst auch in 10 bis 20 Jahren noch fit, gesund und motiviert sei, meinte Russell.

Der zweifache Grand-Prix-Sieger Russell erzählte, Djokovic wolle mehr über den Motorsport lernen und plane, einen Grand Prix zu besuchen. Auch wenn für Tennisspieler der Körper das sei, was das Auto für die Formel-1-Stars ist. Umgekehrt war der 26-Jährige zuletzt beim Wimbledon-Finale, das der 24-fache Grand-Slam-Sieger gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren hat. "Ich liebe Tennis. Es ist wahrscheinlich mein Lieblingssport, den ich anschaue. Ich spiele zwar kein Tennis, aber ich habe großen Respekt vor den Spielern."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Novak Djokovic Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.