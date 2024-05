Die Play-off-Spezialisten aus Linz

"Wir sind eine Play-off-Mannschaft, das weiß mittlerweile jeder." Rückraumspieler Moritz Bachmann sprach seinen Teamkollegen vom HC Linz AG nach dem 34:32 am Samstag in Schwaz aus der Seele. Dank des Siegs im entscheidenden Viertelfinale (2:1 im "Best of 3") sind die Handballer auch im dritten Jahr in Folge ins Halbfinale eingezogen. Und zum dritten Mal gelang ihnen das als Außenseiter.